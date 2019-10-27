قررت الدائرة الثانية بمحكمة دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، اليوم، إحالة أوراق عاطل ومسجل خطر وربة منزل، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل سائق توك توك بكفرالدوار.

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة عامل له معلومات جنائية، بها جروح طعنية متفرقة، وشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عامل سبق اتهامه في 16 قضية، وزوجته ربة منزل، وعاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجنى عليه، فاتفق معهما على التخلص منه، وفي سبيل ذلك تم استدراجه من قبل المتهمة الثانية، وتوجهوا لمكان العثور مستقلين مركبة "توك توك" وعقب حضور المجني عليه تعدى عليه المتهمون بسلاح أبيض "سكين"، فأحدثا إصابته التى أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول.