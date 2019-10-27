استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، السفير جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة بغرض التعارف وتوطيد العلاقات .

وقدم السفير الأسترالي الشكر للمحافظ لجهوده المبذولة بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين، معربا عن إعجابه الشديد بالمدينة ولما لمسه من طبيعة خلابة ومناخ معتدل بالإضافة للأمن والأمان.

وقدم محافظ جنوب سيناء دعوة للسفير الأسترالي لزيارة شرم الشيخ بصحبة أسرته. واستعرض المحافظ جهود وسبل تنشيط السياحة بشرم الشيخ وسانت كاترين وفتح أسواق جديدة مثل دول شمال شرق أسيا بالإضافة لتوقيع العديد من برتوكولات التوأمة والتأخي مع منتجعات في أستراليا .

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء، السفير درع المحافظة تكريما له، بالإضافة لشال بدوي لزوجته كهدية من صنع سيدات جنوب سيناء.