قالت الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، إن الكلية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي يتبع مجلس الوزراء، ويضم نخبة من أساتذة الجامعة والمتخصصين للتعامل مع قضية الإدمان والتعاطي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة "مبادرة أنت أقوى من المخدرات"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، بالكلية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

أقيمت الندوة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة، كلا من الدكتور محمود عرفان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شافعي، المشرف العام على برامج صندوق مكافحة الإدمان بالفيوم، وعددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضحت " الباهي" أنه تم توجيه الدعوة لطلاب الفرقة الأولى بالكلية لتميزهم في الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية على مستوى الجامعة، ووجهت الطلاب بضرورة تنمية مهاراتهم وخبراتهم أثناء الدراسة، وعدم الإقتصار على المقررات والكتب الدراسية فقط.

وتحدث"عرفا" عن دور كلية الخدمة الاجتماعية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان والتعاطي، وأن الشباب الذي يعد أداة الأمة للتنمية والإعمار يتعرض في مصر لحرب شرسة بكل الوسائل للقضاء عليهم.

واستعرض"شافعي" مهام صندوق مكافحة الإدمان، واستعداده للتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية بهدف القضاء على الإدمان، وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 16023 لتلقي بلاغات من حالات الإدمان، وتوعيتهم بأن العلاج مجاني، وفي سرية تامة، معلنا أن الجامعة، وافقت على تدشين خط ساخن لخدمة الطلاب وأبناء محافظة الفيوم لمكافحة الإدمان والتعاطي.

وتابع: "تستمر المبادرة على مدار 3 أيام بكليات التربية الرياضية، والخدمة الاجتماعية، والآداب، تحت شعار "إنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع الجامعة، وسيتم فتح باب التطوع لطلاب الجامعة لتنفيذ المبادرة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية".