قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إدارة المحافظة أُخطرت بموعد سقوط الأمطار، قبل حدوثه بـ10 أيام، مشددًا على أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والتجهيزات اللازمة.

وأضاف خلال مداخلية هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة " الحدث"، أنه جرى إنشاء غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة، حيث استمرت أعمالها على مدار الساعة.

وتابع: "كنت بمر على مركز، اشتغلنا بكل الإمكانيات المتاحة وتقدمت بالشكر للمجتهدين مثل شركة مياه الشرب، وبعض المراكز تفاعلت بإيجابية شديدة وفصلنا المقصرين وأنذرنا آخرين، ولاحظت تقصير من بعض الوحدات المحلية". ولفت، إلى أن الإدارة المركزية في المحافظة ستضع خريطة للأماكن التي تعرضت للأزمات لإيجاد حلول مستقبلية نهائية، لان حلول "رد الفعل لن تنهي الأزمة.