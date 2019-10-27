كشفت نتائج استطلاع رأي تابع لمنظمة "ريتنج" الاجتماعية الأوكرانية، أن غالبية المواطنين الأوكرانيين يعتقدون أن الهجرة إلى الخارج تعد بمثابة الخطر الأكبرعلى البلاد، وذكر موقع "أوكرانيا بالعربية" عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن الاستطلاع أوضح أن أكثر من 56% من الأوكرانيين يتخذون هذا الموقف بينما أظهر أن 45% من المستطلع أراوئهم يرون أن الخطر الأكبر بالنسبة لأوكرانيا يتمثل في الركود الاقتصادي والمستوى العالي من الفقر.

وأشار الموقع، إلى أنه تم مشاركة 2500 مواطن أوكراني في الاستطلاع، حيث يرى من 20% إلى 30% من المشاركين أن المخاطر الأكبر هي تفكك أوكرانيا وانعدام السلطة وأحداث الشغب الواسعة النطاق.