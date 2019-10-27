قال عبدالعزيز نصير، محامي الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إنه تمنى أن تكون الجلسة الثانية من محاكمة القتلة الأربع علنية، حتى يرى العالم ويخرس "أصحاب الهوى" ويؤمنوا أن مصر فيها قضاء محترم يراعي كل الضمانات الخاصة بالمحكمة الجنائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن النيابة العامة المصرية محترمة أمينة على الدعوى الجنائية، سواء في مرحلة التحقيق، حيث أجرت تحقيقًا "محترمًا"، أو مرحلة الاتهام.

وتابع: "النيابة العامة خرجت بمرافعة سيقف عندها التاريخ، وخاطبت فيها المؤسسات والآباء وواست المجني عليه وأهله"، مستكملا: "لم تترك النيابة فرصة لأسرة أو محامي المجني عليه لكلام آخر، وسنوجه التحية الخالصة على هذه المرافعة التي روعيت فيها كافة الضمانات".

وشدد محامي البنا، على أن جميع المتهمين دون سن البلوغ "18 عامًا"، وأن المحكمة المختصة هي محكمة الطفل، حيث قدمت النيابة العامة كافة المستندات الرسمية، وبالرغم من ذلك فإن النيابة بأعلى صوتها ناشدت المحكمة الموقرة توقيع أقصى العقاب طبقًا لقانون الإسناد، وهو لا يزيد عن الحبس 15 عامًا، وأبدت غضبها من القانون وناشدت المشرع المصري تعديله.

وأكد أن المحاكمة كانت نزيهة ومحترمة وليس فيها مجاملة لأحد، وأسرة المجني عليه والمحامي والجميع مطمئنون إلى أن سن المتهمين دون سن الـ18 عامًا، ولا يمكن لأحد أن يشكك في هذه المستندات بعد اليوم إلا إذا كان صاحب هوى.