انتهت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بشبين الكوم، من مشاهدة مقاطع فيديو التقطتها كاميرتا مراقبة مثبتتان في أحد شوارع مدينة تلا، توثق اللحظات الأخيرة في حياة المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك في ختام ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين.

كما شاهدت المحكمة، المحادثة التي جرت بين المجني عليه والمتهم الرئيسي محمد راجح.

وتعقد، اليوم، محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وتعود وقائع القضية إلى 7 أكتوبر الماضي، عندما لقي محمود البنا الطالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه متأثرا بجراحه، جراء اعتداء المتهم الرئيسي محمد راجح و3 من أصدقائه عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهمين على معاكستهم لإحدى الفتيات.