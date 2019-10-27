قال مصدران أمنيان، إن محكمة جنايات الطفل، قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، لجلسة الأحد 17 نوفمبر المقبل، لسماع المرافعات.

وانعقتد ثاني جلسات محاكمة المتهمين، وبدأت أولى جلسات المحاكمة، الأحد الماضي، بعد مرور 11 يومًا على مقتل "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.

وتعود وقائع القضية إلى 7 أكتوبر الماضي، عندما لقي محمود البنا الطالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه متأثرا بجراحه، جراء اعتداء المتهم الرئيسي محمد راجح و3 من أصدقائه عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهمين على معاكستهم لإحدى الفتيات.