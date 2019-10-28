حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين والسائقين من شبورة مائية تتكون صباح اليوم الإثنين، وتستمر من الفجر إلى الساعة 10 صباحًا على مداخل ومخارج القاهرة والطرق الزراعية، فضلًا عن الطرق القريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على شاشة "cbc".

وأضاف "شاهين"، أن طقس اليوم سيكون معتدل ممتع على كافة أنحاء الجمهورية، ولكن الشبورة ستمتد على السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة والطرق المؤدية لشمال الصعيد، موضحًا في الوقت ذاته أن الساعات الأولى والمتأخرة من اليوم الإثنين ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.