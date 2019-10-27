قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ الهيئة لم تطلق اسم "حمادة" على المنخفض الجوي الذي تسبب في سوء الأحوال الجوية، والذي ادعى البعض أنّه "إعصار" تتعرض له مصر.

وأوضح شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" مع الإعلامي حسام الدين حسين أنّ الدكتور أشرف زكي القائم بأعمال رئيس الهيئة، حين أجرى مداخلة هاتفية وعلق على الإعصار قائلا "حمادة"، لم يكن الهدف تسمية المنخفض بـ"حمادة" كما تداولته مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه كان يهدف لتقليل وطأة الخوف والرعب وكان يمزح، خاصة أنّ تعرض مصر لإعصار معناه دمار.

ولفت مدير مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ ما تعرضت له مصر كان منخفض جوي متعمق صاحبه طقس سيئ، ومر بخير وسلام، متابعا: "تفادينا الخسائر البشرية قدر الإمكان، والمواطنين التزموا المنازل، ونسب الخسائر انخفضت قدر الإمكان".

وأكد شاهين أنّ أي إعصار يبدأ كمنخفض جوي، ويتعمق أكبر من حرارة المحيط أو من طبقات الجو العليا، وكلما تعمق كلما زادت الدوامات القوية ونشاط الرياح، موضحا أنّ المنخفضات الجوية بمصر مهما تعمقت لن تصل لإعصار.

ولفت مدير مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ الأسبوع الحالي يشهد حالة من الاستقرار الجوي، وسيعود طقس الخريف، ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعة على محافظات الجمهورية كافة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 لـ20 درجة على القاهرة، موضحا أنّ الشبورة ستكون أكبر كثافة في الصباح الباكر، مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى.