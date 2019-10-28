بعد مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة، من إعلان مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن العديد من الفظاعات والجرائم المرتكبة في العراق وسوريا والاعتداءات الدامية في دول عديدة، أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب: "لم يمت بطلا بل جبانا، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود" حفر لحمايته، مضيفا أنه فجر سترته الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه".

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" على دولة زعم أنها "إسلامية" تحكمت في وقت من الأوقات بمصائر سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، عام 2014، قتل "مثل كلب".

وفي عام 2018 دعا أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي منسوب إليه تداولته حسابات إرهابية على تطبيق تلجرام، كان الأول له منذ 2017، أنصاره إلى "عدم التخلي عن جهاد عدوهم" على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها تنظيمه الإرهابي.

وأتت رسالة البغدادي، آنذاك، والتي دعا فيها أيضا إلى المزيد من العمليات في الدول الغربية، بمناسبة احتفال المسلمين بعيد الأضحى وبعدما خسر تنظيم داعش الإرهابي تدريجيا خلال العامين الماضيين غالبية المناطق التي أعلن منها دولته المزعومة في سوريا والعراق في العام 2014.