أحمد موسى: أبو بكر البغدادي كان إخوانيا.. والقرضاوي اعترف بذلك

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتله، كان عضوًا في جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة صدى البلد: "أبو بكر البغدادي كان إخوانيًا، مثلما قال يوسف القرضاوي، مفتي الإرهاب، حيث اعترف بانتمائه لجماعة الإخوان حينما كان في المرحلة الجامعية".

وأضاف، أن الجماعة الإرهابية تشعر بالحزن، حيث كان ينفذ خططها، ومن ثم لم يكن يجب أن يُقتل، مشددًا في الوقت نفسه، على الإدارة الأمريكية التزمت بالسرية قبل تنفيذ العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.

وتابع: "شطارة الأمريكان إنهم ميتعاونوش مع تركيا ولو كان ده حصل، كانت العملية فشلت، لأن أمريكا أكتر مكان بيتم فيه تسريب المعلومات، مبقاش عندهم أسرار، لأن الحزب الديموقراطي يسرب المعلومات، بحسب تصريح الرئيس الأمريكي".