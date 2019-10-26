شهد كل من مطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ الدولي، تعليق لافتات تحمل لوجو فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.