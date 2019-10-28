وزيرة الصحة تكشف تفاصيل التعاون مع جامعة هارفارد

قالت وزيرة الصحة، إن برنامج الزمالة المصرية يطبق منذ 22 عامًا في الوزارة، مشيرةً إلى أنه مقدر على مستوى الدول العربية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن البرنامج المصري حصل على اعتماد الجمعية الملكية لزمالة طب الأسرة.

ولفتت إلى أن 10% من الخريجين يلتحقون بالعمل في الجامعات، ثم يستمرون في مسارهم الوظيفي حتى يصبحوا أساتذة جامعة، مشيرةً إلى أن 90% أو 80% من الأطباء يعملون وفق نظام التكليف التابع لوزارة الصحة في إحدى المحافظات، ثم يسجلون النيابات، ثم يسجلون الماجستير في محافظة أخرى، حيث يستغرق الطالب حوالي 5 سنوات حتى يستقر على المسار الحقيقي للتعليم الخاص به.

وأوضحت: "الأطباء في هذه الفترة يقدمون خدمة لكن دون الحصول على التأهيل اللازم أو دون تحديد مصيره، وهو من أحد أهم الأسباب الجوهرية لعدم استبقاء الأطباء المصريين في المنظومة الصحية، والأمر لا يقف عند حدود الرواتب".

وتابعت: "لدينا نقص حاد في القوى البشرية، لأن التخرج من كلية الطب لا يقاس بالعدد، وعندما تخرجنا منذ 30 عامًا، كان العدد أكبر من عدد الخريجين في هذه السنوات، لأن الإقبال أصبح أقل، لأن الأطباء لا يعرفون مصيرهم بعد سنوات الدراسة التي يمضونها".

وشددت، على أنه بموجب برنامج الزمالة المصرية والتعاون الخاص مع جامعة هارفارد، سيجرى استبقاء الأطباء في المنظومة الصحية المصرية: "الطبيب عاوز يتعلم والناس هتعلمه، والوزارة متعاقدة مع عدد كبير من أساتذة الجامعات والاستشاريين يريدون أن يساهموا في التعليم، سنعمل على تأهيل المستشفيات للعملية التعليمية وتدريب المدربين على التعليم الطبي مع أفضل الجامعات في العالم وهي هارفارد".

وواصلت: "تعاقدنا مع هارفارد لمدة 3 سنوات وسنزيد، هناك 200 متدرب مع الجامعة أعلنا عنهم، وبالتأكيد فإن النقابة ستوافق، وتكون حريصة على التعاون معنا من أجل زيادة المستوى التعليمي، نعمل بأفضل معاير دولية".