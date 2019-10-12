عرض الإعلامي عمرو أديب، تقريرا خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، عن المواطن المصري علي سالم الذي يبلغ من العمر 54 عاما وكان يعمل مدير الإدارة الهندسية لشبكة قنوات الجزيرة وأحد مؤسسي قنوات "بي إن سبورت"، الذي ألقت السلطات القطرية القبض عليه ووجهت له تهمة التخابر المزعومة.

وذكر التقرير أن الأزمة بدأت بعد أن طلب علي سالم إنهاء تعاقده مع قنوات الجزيرة والعودة للعمل والاستقرار في مصر، موضحا أن سالم يعمل بالجزيرة منذ عام 1999 عندما رغبت قطر في إطلاق أول قناة إخبارية لها، وبسبب نقص الكفاءات طلبت الدوحة رسميا من وزارة الإعلام المصرية انتداب المهندس علي سالم لتأسيس الجزيرة وهو ما حدث في نوفمبر من نفس العام.

وأضاف التقرير أنه بعد 7 سنوات تولى سالم تأسيس قنوات الجيزة الرياضية، والغريب -على حد وصف التقرير- أنه في نوفمبر 2018 احتفلت قنوات الجزيرة بتأسيسها خلال احتفالية كبيرة كرم بها سالم بصفته من كبار المؤسسين والذي يعتبره مرؤوسوه نموذجا للعمل دون كلل، وبعد يومين فقط من التكريم اختفى علي سالم ولم يعلم عنه أحد شيء طيلة 8 أشهر.

وتابع أن الجزيرة زعمت أن خلية مكونة من 3 من أكبر موظفيها منهم 2 مصريين وثالث لبناني الجنسية تخابروا مع دول أجنبية ويقصدوا مصر والسعودية للإضرار بمصالح قطر الاقتصادية وزعم قرصنة بث قنوات الجزيرة وزعمت أن الخلية خلفها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وادعت أنه المسؤول عن القناة البديلة للجزيرة.