عمرو أديب: "المطار غرق ليه؟ لازم ندور على إجابة للسؤال دا"

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء الحكومة وتعاملها مع أزمة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.

وقال أديب إن أداء الحكومة حتى الآن جيد، إلا أنه يجب أن نطرح عدد من الأسئلة على أنفسنا، "فيه أشياء حصلت الأيام اللي فاتت الناس لازم تقف عندها، زي غرق صالة 2 في المطار، لازم يتبحث فيها لأنه اختبار لبنيتنا التحتية، وكذلك انهيار أحد الطرق لازم نسأل انهار ليه؟".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الظواهر الطبيعية مفهومة والتعامل معها مفهوم، لكن أي شيء آخر يجب أن نسأل فيه ونستفسر عن أسباب حدوثه، "حتى الآن التعامل مع الحالة الجوية جيد وكذلك فيه متابعة من كل المسؤولين وغرفة عمليات ومحافظين في الشارع".

وتشهد محافظات مصر منذ أمس الأول حالة من التقلبات الجوية يصاحبها هطول الأمطار نتج عنها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بحسب بيان مجلس الوزراء، وعدد من الوفيات في المحافظات منها القاهرة وكفر الشيخ والغربية، وتكدس مروري في عدد من الطرق، وانقطاع الكهرباء مناطق محافظة القاهرة والاستعانة بمولدات.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج غدا الجمعة "بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى"، للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد هطول أمطار غزيرة ورعدية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع حدة موجة الأمطار الرعدية ابتداء من السبت المقبل، كما أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من الأحد المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.