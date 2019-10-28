علي جابر: ما يحدث في لبنان ظاهرة فريدة بتاريخه.. والحكومة تكابر

وصف الإعلامي اللبناني علي جابر، تطورات الأوضاع في لبنان، بالمرحلة الخطيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو ظاهرة فريدة في تاريخ البلد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما يحدث ظاهرة فريدة في تاريخ لبنان، أن ينزل كم كبير من المواطنين لليوم الـ12 على التوالي، وهناك حكومة ينخرها الفساد، ولا تمثل هذه الجموع الموجودة في الطرقات.

وأوضح "جابر" أن الجموع رافضة لأي تعديل أو الاستقالة "أي بلد نص شعبها ينزل الشارع لمدة 12 يوم، المفروض في أول 5 دقايق تروح السلطة، ولكن هناك تعنت وممانعة وتكابر من الحكومة، باعتقادهم أنهم يستقوون ببعض الأصدقاء المحليين الموجودين، ورهانهم أن الشباب سيتفرقون إذا طال الوقت".

واستطرد "هذا البلد 70% من سكانه تحت 35 سنة، وهناك بطالة نسبتها 30%، واللبناني طول عمره مهاجر، وبيصدَّر رجاله، وكان لا يتسع بأبنائه، والآن في آخر 10 سنوات، أبواب الهجرة أُغلقت في وجه اللبنانيين".

واشتكى علي جابر، من صعوبة سفر اللبنانيين إلى أوربا، وعدم استقدامهم لدول الخليج وغيرها، مشيرا إلى أن شباب لبنان وصلوا لنقطة الذروة، ولم يستطيعوا أن يعيشوا في بلدهم.

واعتبر أن فرض ضرائب على مكالمات "واتساب"، هي القشة التي قصمت ظهر البعير، خاصة أنه تطبيق مجاني، وأن الشباب اللبناني يعيش على التواصل.

وأكد على جابر أن الشباب لن يرجعوا إلا في حالة وجود مكاسب لهم مثل سقوط الحكومة واعادة النظر في النظام الطائفي والدعوة لانتخابات مبكرة للمجلس النيابي واجراء تعديلات دستورية أساسية "مش ممكن شاب عنده 30 سنة بيحب واحدة عندها 25 سنة وبده يروح قبرص عشان يتجوزها عشان مش من دين بعض".

وتحدث علي جابر عن شيعة لبنان، مشيرا إلى أنهم شاركوا في الحراك الوطني مثل أي فصيل لبناني، مشيرا إلى أن هناك مطالب لهم، وهي نفس المطالب لباقي المتظاهرين.

واختتم تصريحاته "أنا مش شايف حراك، وأنا بسمي اللي بيحصل، ثورة فيها فرح، وفيها رقي، وفيها فن، وفيها رقص، وفيها غناء، وفيها احتجاج سلمي وراقي، ومفيش علم غير العلم اللبناني".