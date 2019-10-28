هنأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالي المحافظة، بسبب السيول، مشيرا إلى أنه تم تطويع هذه السيول العنيفة لصالح المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الأمطار هطلت على مدينة العريش ومناطق وادي العريش، وهضبتي "التيه، والعدنة"، وتحركت المياه الناتجة عنها حتى وصلت إلى سد الروافعة، حيث جرى تخزين 5 ملايين متر مكعب خلفه.

وأكد شوشة أن مواطني العريش كانوا سعداء بالسيول، وتابعوا سيرها في اتجاه سد الروافعة، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير الزراعة من أجل إرسال تقاوي قمح وشعير لبدرها على الأرض وريها بمياه الامطار.

وأشار "شوشة" إلى أن المياه وصلت لحافة سد الروافعة، وفاضت عنها بسبب زيادتها، لافتا إلى أن ارتفاع السد يصل إلى 130 متر.

ونفى وجود خسائر كبيرة نتيجة زيادة المياه عن مساحة السد، مشيرا إلى أن الخسائر تمثلت في سقوط بعض أعمدة الكهرباء من الجهد المتوسط، وتم تدارك ذلك على الفور.