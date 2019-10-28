تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قضت على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش"، مؤكدا أن قتل البغدادي كان الأولوية الأولى لإدارته، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

عاجل.. مقتل المتحدث باسم "داعش" في غارة جديدة

أعلنت قوات "سوريا الديموقراطية"، المعروفة اختصارا باسم "قسد"، مقتل أبو حسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

تأجيل محاكمة "راجح" في قضية قتل "البنا"

أجَّلت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، وعضوية المستشارين محمد جمعة، وعماد شوكت، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين في اتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"- والتي نعقدت أمس- إلى جلسة الأحد 17 نوفمبر، لسماع المرافعات.

السيسي يبحث ملفي فلسطين وليبيا مع وفد ميونخ: ندعم الاستقرار والتنمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا في القاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، ووزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

التعليم تعفي أبناء العاملين السابقين بالوزارة من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم 8 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، أولاً إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019، ثانياً تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم 273 لسنة 2013 وتعديلاته.

لإنقاذ حياة راكب.. طائرة "مصر للطيران" تغير مسارها وتهبط اضطراريا

غير قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى "أبوظبي" اليوم، مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. طقس غائم وفرص لسقوط أمطار تبدأ اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارا من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

حريق في معرض سيارات بشارع عرابي.. والحماية المدنية تسيطر

اندلع حريق في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء لاخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها للعقارات المجاورة.