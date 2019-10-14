تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في حلوان دون وقوع إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة على حريق كنيسة مارجرجس بحلوان دون وقوع إصابات.

"أول يوم جامعة له بقى العزا".. أحمد شهيد شهامة جديد بشبرا على غرار "البنا"

على غرار مقتل محمود البنا، طالب الثانوية العامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد 3 أصدقاء، بعدما دافع عن إحدى الفتيات، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية قصة أخرى شبيهة بها، وقعت في شبرا، بطلها أحمد سليمان الشهير باسم أحمد سودة، والذي لقبه أصدقاؤه بـ"شهيد الابتسامة".

7 رسائل من قيس سعيد للشعب التونسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية

وجّه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، اليوم، عقب إعلان التلفزيون التونسي الرسمي عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في تونس، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 7 رسائل للشعب التونسي أبرزها العمل بالدستور وبناء تونس الجديدة والاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وانتشرت الاحتفالات في تونس ليل الأحد، إثر إعلان استطلاعات الرأي فوز قيس سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الإعلام نبيل القروي.

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على جثة طفلة داخل بيارة ري في الدقهلية

عثر أهالي قرية "أولاد بانا" التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، أمس، علي جثة طفلة عمرها 8 سنوات داخل بيارة ري زراعي بالقرية، بعد 24 ساعة من اختفائها.

السيسي: هنأت رئيس وزراء إثيوبيا بـ نوبل.. ونلتقي بموسكو لبحث "سد النهضة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه عن أزمة سد النهضة، إنّه هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لفوزه بجائزة نوبل للسلام، متابعا: "الأمور بين الناس مش بتتحل إلا بالتوازن والاعتدال".

العثور على 13 تابوتا أثريا بغرب الأقصر

قالت مصادر بمنطقة آثار مصر العليا إن البعثة المصرية العاملة في حفائر القرنة غرب الأقصر عثرت أمس الأحد، على 13 تابوتا أثريا في القرنة جنوب منطقة العساسيف الأثرية.

هروب 785 إرهابيا تابعين لـ"داعش" في شمال سوريا بسبب العدوان التركي

قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن 785 من الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى داعش قد هربوا من معسكر في رأس العين بالرقة بعد أن ضربت القوات التركية والقوات المتحالفة المعسكر.

طليق شقيقتها اعتدى عليها بمطواة.. قصة تشويه وجه "قمر"

صورة تقشعر لها الأبدان، وجه مُلطخ بالدماء، يكاد العظم يخرج منه، إثر ضربة بمطواة، تعرضت لها قمر عمر، من المطرية، على يد طليق شقيقتها، أصابتها بـ "عاهة" في وجهها.

وفاة والدة علاء عبد الصادق لاعب الأهلي السابق.. والعزاء غدًا الثلاثاء

توفيت أمس الأحد والدة الكابتن علاء عبد الصادق، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق.

رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: مش فاضي للمنتخب.. خليك في حضن عارضة الأزياء

هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على هامش غيابه عن معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا، مساء اليوم الإثنين.

بالمستندات.. رئيس الزمالك يُقدم بلاغًا ضد الخطيب و19 مسئولا في الأهلي للجنة الأولمبية

تقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ببلاغ للجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، و19 مسؤولًا آخرين داخل القلعة الحمراء.