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تكرر اعتقاله على مدار 14 سنة.. 80 عاما على ميلاد صلاح عيسى

تكرر اعتقاله على مدار 14 سنة.. 80 عاما على ميلاد صلاح عيسى

عاجل.. مسؤول كردي: روسيا تفرض حظرا للطيران شمالي سوريا

عاجل.. مسؤول كردي: روسيا تفرض حظرا للطيران شمالي سوريا

عاجل.. فرنسا: العدوان التركي على سوريا سيتسبب في مأساة إنسانية خطيرة

عاجل.. فرنسا: العدوان التركي على سوريا سيتسبب في مأساة إنسانية خطيرة

التحرير الفلسطينية: نوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يوميا

التحرير الفلسطينية: نوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يوميا

عاجل.. القوات الحكومية السورية تقترب من الحدود التركية

عاجل.. القوات الحكومية السورية تقترب من الحدود التركية

"ذئب عين شمس": ملأ فم طفلته "شطة" وقتلها بالكهرباء بعد اغتصابها

"ذئب عين شمس": ملأ فم طفلته "شطة" وقتلها بالكهرباء بعد اغتصابها

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"ومن الشهامة ما قتل".. بنا وفراج وحمدي وأحمد لقوا حتفهم بسبب "الجدعنة"

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بالفيديو.. شاهد اشتعال النيران في كنيسة مارجرجس بحلوان

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

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قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

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