تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

علماء ومفتون من 85 دولة: الجماعات الدينية نبتة خبيثة أوقدت الفتن وأضرت بالأمة.. والأولوية لمكافحتها

أكد علماء ومفتون من 85 دولة، خلال مشاركتهم اليوم في فعاليات المؤتمر العالمي السنوي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، أن الجماعات الدينية نبتة خبيثة أوقدت نار الفتن والاحتراب وأضرت بالأمة، بمفاهيمها الغريبة وآرائها الشاذة العجيبة، حتى بات العالم يعيش حالة من الصراع انعكست آثاره المدمرة على الأفراد والمجتمعات وامتدت لتطال الحضارة الإنسانية في كل مكان.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019.. الاستعلام وخطوات السداد إلكترونيا

تقدم الشركة المصرية للاتصالات عبر الموقع الرسمي لها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وسداد الفاتورة إلكترونيا.

الدولار بـ16.18 جنيه لأول مرة منذ مارس 2017.. وانخفاض الأسمنت والحديد

تراجع الدولار إلى 16.18 جنيه للشراء فى 5 بنوك، هي "الأهلي الكويتي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي والإسكندرية"، مقابل 16.28 للبيع، ولم يصل الدولار إلى هذا المستوى منذ 2 مارس 2017، حيث بلغ وقتها 16:23 جنيه.

"المالية" تنفي فرض ضرائب جديدة على السجائر

نفت وزارة المالية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.

"البترول": جذبنا 30 مليار دولار استثمارات خلال 5 سنوات

أكد وزير البترول، أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، إلى جانب تحقيقه رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً.

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية وسيول تبدأ غدا

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

فريد واصل: ختان الإناث جريمة وجناية دينية ودنيوية.. ولا اجتهاد في ميراث المرأة

شدد الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ، وقطع ما يظهر من عضو التأنيث، وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها، من الدول الأفريقية وغير الأفريقية العربية والإسلامية، هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.

شاب يطرد والدته من بيته إرضاء لزوجته: "قالها انتي خربتي بيتي"

خيم الحزن على وجه امرأة خمسينية، ظلت جالسة على كافتيريا بمحافظة السويس لفترة طويلة، ما دفع أحمد سعيد، عامل بالكافيتريا للاقتراب منها ومحاولة الحديث إليها بعدما شاهد نظرات الحزن وخيبة الأمل على وجهها، وعندما سألها عما بها كان الرد كالصاعقة التي وقعت عليه.

طارق حامد: لن أرحل عن الزمالك.. ولا توجد مشكلة مع الإدارة

أكد طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك، أنه مستمر مع النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كل ما يُقال حول رحيله في شهر يناير المقبل، ليس له أي أساس من الصحة.

الزمالك يواجه المقاولون بدلًا من الأهلي السبت المقبل

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، كما تم تأجيل مباراة ذئاب الجبل بالجولة الرابعة أمام أسوان.