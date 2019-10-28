اقترحت كوريا الجنوبية، اليوم، على جارتها الشمالية إجراء محادثات على مستوى العمل، بعد أن طالب الشمال بإزالة منشآت جنوبية في منتجع جبل كومكانج، وجاء مقترح وزارة الوحدة في سول - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بعد مرور 3 أيام من مطالبة كوريا الشمالية بإزالة جميع المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كومكانج في موعد متفق عليه، قائلة إن تحديد التاريخ وتفاصيل أخرى يمكن مناقشتها كتابيا، بدلا من إجراء محادثات وجها لوجه.

وذكر المتحدث باسم وزارة الوحدة لي سانج-مين، في مؤتمر صحفي دوري حول قضية السياحة إلى جبل كومكانج، أن حكومة سول وشركة هيونداي آسان أرسلتا خطاب الإبلاغ إلى اللجنة الكورية الشمالية للسلام في آسيا والباسيفك وهيئة سياحة جبل كومكانج الدولية في الشمال عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، مضيفا: "اقترحت الحكومة على الجانب الكوري الشمالي عقد محادثات العمل بين السلطات المعنية بين الكوريتين للتشاور حول مجمل القضايا المتعلقة بقضية السياحة إلى جبل كومكانج من ضمنها المسائل التي عرضتها كوريا الشمالية، وسيكون ذلك برفقة مسؤولي الشركة المسؤولة عن السياحة، حيث اقترحت شركة هيونداي آسان مرافقة مسؤوليها للوفد الحكومي لإجراء التشاور مع الجانب الشمالي حول الاتجاه الجديد لتطوير منطقة منتجع جبل كومكانج".

وأضاف مين: "أن موقف الحكومة الثابت هو حل جميع القضايا المتعلقة بين الكوريتين عن طريق الحوار والتشاور، وبالنسبة لقضية السياحة الى جبل كومكانج، فإن اتخاذ كوريا الشمالية لإجراءات آحادية الجانب تجاه ممتلكات شركتنا في المنتجع، يتعارض مع مشاعر عامة الشعب، ويمكن أن يشوه العلاقات القائمة بين الكوريتين، وبهذا المنطق، ترى حكومتنا أن هناك حاجة إلى حل القضية بصورة موضوعية عبر مشاورات مستفيضة بين الطرفين"، مشيرا إلى أن خطاب الإبلاغ لم يشمل مكان وزمان محادثات العمل المطروحة.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، أمر مؤخرا بإزالة جميع المباني التي شيدتها كوريا الجنوبية من خلال تشاور مع الوحدة ذات الصلة في الجانب الجنوبي، مؤكدا أنه لا ينبغي على كوريا الشمالية الاعتماد على الجنوب في برنامج الرحلات المشتركة إلى جبل كومكانج المعلق الآن.

جدير بالذكر، أن البرنامج السياحي إلى جبل كومكانج الذي أطلق في عام 1998، كان يعتبر بمثابة مشروع تعاوني رئيسي بين الكوريتين. ومع ذلك، تم تعليقه عام 2008 بعد مقتل سائحة كورية جنوبية بالرصاص على يد حارس كوري شمالي.