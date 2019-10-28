أعلنت هيئة الانتخابات الأرجنتينية، فوز مرشح اليسار البيروني، ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية، اليوم، ليتغلب على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن فرنانديز فاز من الجولة الأولى بحصوله على 46.36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41.22% بالاستناد إلى نتائج جزئية شملت 75% من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتحقيق الفوز يتطلّب حصول المرشّح على أكثر من 45% من الأصوات، أو أربعين بالمئة وفارق عشر نقاط مئويّة عن الخصم. ولو لم يتحقّق ذلك، كانت ستُنظّم دورة ثانية في 24 نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وصرح فرنانديز في وقت سابق، بأنه يجب طي الصفحة المشينة التي بدأت كتابتها في 10 ديسمبر 2015 بالتصويت على الانتخابات الرئاسية الجديدة. وكانت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر المرشحة لمنصب نائب الرئيس مع فرنانديز، تقف إلى جانبه.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر "2003 - 2015"، وبانتخاب فرنانديز، ينهي الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري الذي يبلغ من العمر60 عاما ، ولايته خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها الأرجنتين منذ 2001، حيث شهدت انكماشا منذ أكثر من عام وتضخما كبيرا بلغ 37.7% في سبتمبر ومعدل فقر يطال 35.4% من السكان أو واحدا من كل ثلاثة أرجنتينيين.