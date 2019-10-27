أعلنت محافظة المنوفية، الإنجازات التي تحققت بالمشاركة الشعبية والجهود الذاتية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة المنوفية، تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية وتكاتف الجهود بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية المناسبة بالمستشفيات .

بلغ إجمالي الدعم المقدم للمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالقرى، بنطاق محافظة المنوفية خلال العام المالي 2018 - 2019، بالمشاركة المجتمعية، 48 مليون جنيه، شملت معظم المستشفيات الحكومية بالمحافظة، ويأتي ذلك الدعم لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

احتلت مستشفى حميات شبين الكوم، المركز الأول في تقديم التبرعات، وتقدم المتبرعين بمبلغ 23 مليون جنيه، حيث تمت المساهمة في إنشاء مبنى جديد، وإنشاء مبنى لبنك الدم، وتجديد شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي، و 2 ثلاجة لحفظ الدم، و12 مونيتور، وجهاز تردد حراري، وتطوير وحدة الفيروسات الكبدية، وسيارة إسعاف، و37 ماكينة غسيل كلوي، وإنشاء عدد 2 كوبري للربط بين المبنى الجديد والقديم، و5 مراتب للعناية، وتطوير مطبخ ومناو المستشفى، وثلاجة للأمصال، وعدد من الاحتياجات الأخرى للمستشفى.

بينما قدم المتبرعين لمستشفى الشهداء المركزي ومستشفى زاوية الناعورة بالشهداء، كبسولة صفراء، و8 أجهزة علاج صوتي، و7 جهاز مونيتور، وثلاجة لحفظ الدم، وآلات لعيادة الرمد، و2 ديب فريزر، وجهاز لقياس نبض الجنين، وصيانة المنظار القولوني، ومولد كهرباء، وصيانة ومد وتطوير شبكات الغاز، و2 جهاز سباب، و3 جهاز تنفس صناعي، وماكينة غسيل كلوي، وجهاز فنت للكبار، و7 أجهزة مونيتور، و13 كرسي متحرك، وعدد من المستلزمات الطبية، واحتياجات للمستشفتين بلغت قيمة التبرع لهما 2مليون جنية و370 ألف جنية .

وقدم المتبرعين لمستشفى الباجور النموذجي، منظار حنجري للأطفال، وجهاز ضغط زئبق للكبار، و3 أجهزة رسم قلب عادي، وحضانة أطفال GE، و2 جهاز فاركولين، وماكينة غسيل كلوي، و2 جهاز رسم قلب، ومحطة معالجة مياه، وعدد من المستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، وعدد من احتاجات المستشفى، وفي مستشفى تلا المركزي، قدم المساهمين، مستلزمات طبية وأجهزة تكييف، وماكينة غسيل كلوي، وجهاز تنفس صناعي، وغسالة كبيرة، ومراتب للأسرة، وجهاز أشعة نقالي، وعدد من المستلزمات الأخرى، حيث بلغ إجمالي التبرعات مليون جنيه .

وساهم المتبرعين لمستشفى منوف العام، شملت التبرعات، 2 ماكينة غسيل كلوي، و7 كرسي لإعطاء محاليل، ووحدة أسنان كاملة، ويسير عناية مركزة، و2 جهاز مونيتور، وجهاز فاركولين، وجهاز شفاط، وعدد من الأجهزة الأخرى تحتاجها المستشفى، وفي مستشفى بركة السبع قدم المتبرعين، جهاز موجات فوق صوتية، و18 ماكينة غسيل كلوي، وإنشاء عيادة للجلدية، و2 جهاز علاج ضوئي، و2 مونيتور، وجهاز رسم قلب، وجهاز سباب لعناية القلب، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز تنفس صناعي، وتطوير وحدة معالجة المياه، وحضانة أطفال صيني، وبلغ إجمالي الدعم 5 مليون و555 ألف جنيه .

وتقدم المتبرعين بقريتي سملاي وسبك الأحد بأشمون بوحدة أسنان كاملة، وجهاز ليزر للعلاج الطبيعي، وفي قريتي بجيرم وميت برة بقويسنا، قدم المتبرعين عيادة أسنان كاملة، وعبادة علاج طبيعي كاملة، وفي عزبة علما وقلتي الكبرى بشبين الكوم، تم إنشاء مبنيين للوحدة الصحية بكل منهما، وفي قرى فيشا الكبري ومنشية سلطان وكمشوش بمنوف، قدم المتبرعين جهاز موجات فوق صوتية وجهاز ليزر، وجهاز موجات فوق صوتية إيطالي، وجهاز مساج وعجلة ماجينتيك .