أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، بالتعاون مع جمعيات أهلية ورجال أعمال مبادرة بعنوان "إحنا معاكم"، لتقديم مساعدات عينية ودعم معنوي ونفسي لمرضى معهد الأورام.

عقد أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، اجتماعا مع الدكتور أحمد جمال مدير المعهد، لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة وتحديد الأولويات والتعرف علي احتياجات المرضى، وذلك بحضور الدكتوره هبه سعد، والدكتوره هديل راضي نائبا مدير المعهد، وممثلي الجمعيات الشريكة بالمبادرة.

قال "عبيد" إن المبادرة تأتي بالتعاون مع رجال أعمال وجمعيات أهلية، ومنها الجمعية الشرعية، ومؤسسة الترابط، ومؤسسة تكافل، وجرى الاتفاق على تقديم مساعدات مالية وعينية بشكل منتظم لبعض الحالات التي تتلقى العلاج داخل معهد الأورام، وكذا توفير وسائل مواصلات للمرضى ومرافقيهم ومن بينهم كبار سن، للتوجه لإجراء جلسات العلاج وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم، إضافة إلى توفير بعض المستلزمات مثل البطاطين والملايات وشراء ملابس وأدوات مدرسية يتم توزيعها على الأطفال بالمعهد، بجانب عقد ندوات توعية، وتنظيم زيارات ميدانية وحفلات يتم خلالها توزيع هدايا علي الأطفال بقصد تقديم دعم نفسي لهم.

وقد أجرى وكيل التضامن وبرفقته جمال عبد الناصر، نائب رئيس مجلس إدارة الفرع المركزي للجمعية الشرعية بالمنيا، وحجازي محمد عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الترابط للتنمية، جولة تفقدية للمستشفى وأقسامها للتعرف على بعض الاحتياجات، وزيارة المرضى وأسرهم، والاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها، وقد طالب بعضهم بتوفير صفائح دماء لبعض الأطفال، وتعهد وكيل الوزارة وممثلي الجمعيات بالاستجابة لهم، مؤكدين على تواجدهم المستمر والتواصل معهم وتقديم كافة أشكال الدعم قدر المستطاع.