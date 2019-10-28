أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشار جمال عمار، رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من محمد الطرابيلي المحامي لتطوير وازدواج خطوط سكك حديد دمياط القاهرة وإدخال قطار توربيني في 3 ساعات، لخدمة أبناء ورواد دمياط برحلة اليوم الواحد لـ22 ديسمبر المقبل.

وطالب الطرابيلى بإلزام وزير النقل بتقديم الخطة المستهدفة، ونصيب دمياط من التطوير كنسبة مخصصة من الـ100 مليار جنيه التى رصدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير سكك حديد مصر.

وأكد الطرابيلى أن الوزارة والهيئة تطوير وصيانة سكك دمياط/ القاهرة يعد واجبا يلزمها بها القانون، ولائحته التنفيذية للسكك الحديد والامتناع عنه جريمة يعاقب عليه القانون إداريا وجنائيا بالمادة 116 أ مكرر عقوبات.