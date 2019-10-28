ما تيجي نخرج.. عرض البوح في "الساقية" وسهرة كاريوكي في "رووم سبيس"

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا" في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، احتفالا بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض فيلم "بين بحرين" في سينما الزمالك الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 75 و100 جنيه.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- العرض المسرحي "البوح" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.