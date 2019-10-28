أعلنت الحكومة في غينيا توقيف 300 مواطن من عدة دول غرب أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، كما أدانت عمليات التسلل للأجانب على أراضيها، وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة سياسية، وقالت الحكومة الغينية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم- إن الشرطة أوقفت 141 شخصا في ضواحي كوناكري "84 من غينيا بيساو- 46 آخرين من السنغال- 9 من غينيا- مواطن من بوركينا فاسو- مواطن من جامبيا"، موضحة أن عمليات توقيف أخرى جرت في عدة مناطق في البلاد، ما رفع عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم إلى نحو 300 شخص حتى الآن، وأضافت حكومة غينيا، أن عملية التوقيف تدل على تكرار عمليات التسلل للأجانب في العاصمة "كوناكري" والمدن الكبرى الأخرى بالمناطق الداخلية من البلاد.

من جهته، قال مسؤول شرطي رفيع المستوى- لم يفصح عن هويته- إن عمل الشرطة يهدف إلى تخليص غينيا من البذور السيئة المتواجدة في هذا التوقيت في البلاد ، وما تشهده من أزمة سياسية.

يذكر أن آلاف المواطنين تظاهروا، الخميس الماضي، في العاصمة "كوناكري" ضد إجراء تعديلات دستورية في البلاد.