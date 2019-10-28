أعلنت سلطات مقاطعة قانسو شمال غربي الصين عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن جراء زلزال بلغت قوته 5.7درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة "شياخه" بمدينة "قانان" التبتية ذاتية الحكم بالمقاطعة، وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن الزلزال حدث الساعة 01:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، وأنه كانت هناك هزات قوية متتابعة، حيث هرع الكثير من الناس إلى الشوارع بعد الزلزال، فيما تقوم الحكومات المحلية في جميع البلدات بالمحافظة بتقييم تأثير الزلزال.

من جهته، أشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات بمحافظة "شياخه"، وأن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال بوضوح.