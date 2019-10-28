أكد الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة القناة، أن المشروعات الكبرى داخل منطقة القناة وسيناء تستوعب جيلاً من الطلاب المؤهلين لاختراق مجالات العمل الجديدة داخل هذه المشروعات، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الجانب الصيني، خاصة مع وجود منطقة اقتصادية كبرى بشرق قناة السويس.

جاء ذلك خلال استقباله لطلاب معهد بكين لتكنولجيا المعلومات "BITC" والحاصلين على بكالوريوس الميكاترونيك بمنحة من مؤسسة مصر الخير.

بحضور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر مندور عميد كليه الزراعة، والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم ،ومن مؤسسة مصر الخير المهندس توفيق سرحان.

فيما أجرى الطلاب جولة داخل الحرم الجامعي شملت معامل كلية الحاسبات، وشبكة المعلومات، ومركز تطوير التعليم و مركز تنمية الموارد البشرية والكلية المصرية الصينية.