تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة علي حريق شب بمزرعة دواجن في قرية "قلابشو" مركز بلقاس بجوار كوبري حرك علي ترعة أبو ماضي، مما تسبب في أضرار مادية واحتراق كمية من الأعلاف.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية "قلابشو" بنشوب حرق كبير بأحد مزارع الدواجن على ترعة أبو ماضي، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلي باقي أجزاء المزرعة.

وبالفحص تبين أن المزرعة ملك المواطن "شوقي محمد الشربيني"، والمزرعة مكونة من دور علي مساحة 560 متر مربع، ومعروشة بالعروق الخشبية، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية أو إصابات، وأسفر الحريق عن وقوع أضرار مادية واحتراق حوالي 5 طن أعلاف دواجن، ونفوق 200 كتكوت عمر 20 يوما

وبسؤال صاحب المزرعة، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.