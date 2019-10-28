قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن جامعة الأزهر تنظم غداً الثلاثاء قافلة تنموية شاملة بمستشفى الصدر، وذلك تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حيث تستمر فعاليات القافلة في الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف المحافظ أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ومحافظة المنيا لتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية وتثقيفية وطبية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجاً، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، موجهاً مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة التسهيلات للقائمين على تنفيذ القافلة.

وقالت شام على، منسقة القافلة الطبية بالجامعة، إن القافلة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين بتخصصات ( انف وأذن، رمد، نسا وتوليد، أطفال ، جلدية، مسالك، جراحة، قلب وصدر، غدد، عظام) مع تقديم العلاج مجاناً وإجراء عمليات بسيطة.

وأضافت أن أعمال القافلة تضم أيضاً إجراء امتحانات فورية لمحو الأمية، وعقد ندوات لتوعية المواطنين وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية تتنوع موضوعاتها مابين (لم الشمل، مكافحة التطرف) علاوة على توزيع مساعدات على الحالات الأشد احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية مابين مواد غذائية وبطاطين.