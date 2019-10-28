13 دورة تدريبية على الحرف بالوادي الجديد يستفيد منها 206 فتاة وشاب

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ 13 دورة تدريبية على الحرف والمهن اليدوية والبيئية لـ206 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وقال أحمد طليب، مدير القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد، إنه جري الانتهاء من تنفيذ 12 دورة تدريبية بواقع 4 دورات في الفترة من يوليو وحتي 30 سبتمبر الماضي، وهي تفصيل وخياطة لـ15 متدربة بمركز التدريب المهني بالخارجة، وتركيبات كهرباء لـ15 متدربا بمركز التدريب المهني بالخارجة، والسجاد والكليم اليدوي بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بولاق لـ21 متدربة، وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ20 متدربا بالمدرسة الثانوية الصناعية بمركز الفرافرة.

وأضاف "طليب" أن المديرية نفذت خلال شهر أكتوبر الجاري، 9 دورات تدريبية، بواقع 8 دورات تدريبية في الفترة من 1 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر الجاري، وهي نجارة الأرابيسك لـ15 متدربًا، بمركز التدريب المهني بالخارجة، ولحام كهرباء لـ15 متدربا بمركز التدريب المهني بالخارجة، وسجاد يدوي لـ15 متدربة بمكتب العمل بمركز باريس، وتفصيل وخياطة لـ15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة موط بالداخلة، وسجاد لـ15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي بمركز بلاط، وصيانة خلايا شمسية لـ15 متدربا بالفرافرة.

وأشار إلى أن المديرية ستنتهي من تنفيذ دورة تدريبية ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" يوم 30 أكتوبر الجاري، على أعمال التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة على أن تتواصل فعاليات المبادرة في باقي قرى المحافظة عن طريق وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية.