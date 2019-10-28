الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 22 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 6 صبية من مخيم "العروب" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقال "نادي الأسير"، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا من مخيم "العروب" وبلدة "بيت كاحل" ومدينة الخليل.

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، ومواطنا واحدا من مخيم قلنديا، وكفر عقب شمال القدس، وقلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال مستشار محافظ القدس ناصر عجاج، إن مخابرات الاحتلال استدعت محافظ القدس عدنان غيث، للحضور إلى مركز التحقيق والتوقيف "المسكوبية" في مدينة القدس المحتلة.