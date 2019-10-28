وقع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، بروتوكول للتعاون بين الجامعة والمحافظة ممثلة في مديرية الزراعة ومديرية الصحة ( إدارة الإعلام والسكان وإدارة الثقافة الصحية ).

جاء ذلك بهدف تنظيم حملات توعية صحية للعاملين بقطاع الزراعة لرفع المستوى المعرفي لديهم والتوقف عن العادات والسلوكيات الخاطئة واستبدالها بالسلوكيات الصحيحة، وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية .

كما تم تجديد برتوكول التعاون بين كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ومديرية الزراعة، حيث وقع الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والمهندس علاء عفيفىي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية. وذلك لتنفيذ دورات تدريببة بالكلية وندوات تقام بمديرية الزراعة وقوافل إرشادية وندوات توعية للمهندسين الزراعيين والمزارعين والمربين وذلك لزيادة ورفع مهارات العاملين بقطاع الزراعة، وكذلك دورات تدريبية للنهوض بمستوى المهندس الزراعي لحل مشاكل المزارعين بتطبيق البحث العلمي وآخر التطورات البحثية على أرض الواقع .