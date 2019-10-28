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صور.. أول عروض الفيلم السعودي "سيدة البحر" في قرطاج "كامل العدد"

صور.. أول عروض الفيلم السعودي "سيدة البحر" في قرطاج "كامل العدد"

الحريري ينفي مزاعم وجود تمويل سعودي وإماراتي لتغطية مظاهرات لبنان

الحريري ينفي مزاعم وجود تمويل سعودي وإماراتي لتغطية مظاهرات لبنان

أمريكا: ترامب سوف يصعد من حجم العقوبات على إيران

أمريكا: ترامب سوف يصعد من حجم العقوبات على إيران

الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.. سلاح الأوقاف ضد الأئمة المخالفين

الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق.. سلاح الأوقاف ضد الأئمة المخالفين

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"تمريض المنصورة" تنظم قوافل لقياس ارتفاع الضغط والسكر بكليات الجامعة

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