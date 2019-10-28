شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة للأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة المركزية العسكرية ، مؤكدا أنّ رجال المنطقة سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وتفقد القائد العام القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عددا من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة في الأفرع والتخصصات كافة.

ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس، كما ناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، مشيدا بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية لرجال المنطقة المركزية والاحتياطي المستدعى، معربا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد الفريق أول محمد زكي أنّ القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بالتشكيلات والأفرع الرئيسية، لدعم قدرتها القتالية وفقا لخطط علمية دقيقة لمجابهة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات، لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية، بما يؤهلهم لتنفيذ المهام التي توكل إليهم.

حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.