قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة العمل على دخول 300 جرار للخدمة، في الوقت الذي تعاقدت فيه على 100 جرار، تصل أول 10 جرارات منها قريبا.

وأضاف رسلان أنّه جار تطوير الإشارات والوحدات من العربات والجرارات من أجل الانتظام في الرحلات والمواعيد، إضافة لتطوير المحطات إذ تمّ تطوير 700 محطة من إجمالي 1300.

وكشف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود 800 جرار في الهيئة، بينها 350 جرارا فقط صالحين للاستخدام، مشيرا إلى أنّ قطارات البضائع هي التي تحقق أعلى إيرادات وتحافظ على الطرق والسكك ولها مردود اقتصادي مرتفع، خاصة أنّها مرتبطة بالموانئ، وهناك خطوط قطارات بين الموانئ الرئيسية والجافة وخط أبوطرطوس سفاجا ركاب والضائع، وبدأ تطويره ليصل للغردقة وربطه بمحافظة قنا".

وأوضح رسلان أنّ المخزون الراكد بالهيئة عرض على هيئة الرقابة الإدارية، وتم تشكيل لجنة لمسح وحصر المخازن في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحا أنّه سيكون هناك مزاد لبيع الراكد والمقدر ثمنه بـ420 مليون جنيه، والتعاقد على بيع الخردة، وسيتم بيع 57 ألف طن تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بأسعار 5800 جنيه للطن، مؤكدا أنّه سعر جيد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوصيات اللجنة التي وردت في تقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.