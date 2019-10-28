غدا.. قوافل مجانية للكشف عن مرضى العيون بمستشفى مطروح بدعم الأورمان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تنظم سلسلة قوافل مجانية للكشف على مرضى العيون بمستشفى مطروح العام ضمن مبادرة "حياة كريمة" ابتداء من 28 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح.

وأكد شعبان أن سلسلة القوافل يجرى من خلالها توقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

وأضاف أن الأورمان وضمن مبادرة "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من إعادة أعمار وتطوير 3 قرى شديدة الاحتياج في محافظة مطروح حيث تم خلالها إعادة إعمار 77 منزل وهي قرى سيدنا هود مركز الحمام، وقريتي زاوية العوامة وسيدي شبيب مركز الضبعة، وتم تحديد ميعاد الافتتاح يوم 5 نوفمبر.

ومن جانبه وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بضرورة تيسير جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام نجاح سلسلة القوافل والوصول إلى جميع المواطنين مع تقديم الدعاية اللازمة، والغعلان عنها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.

وأكد أحمد حسن، مسئول إدارة العيون بالأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة مرسى مطروح في توقيع الكشف الطبي على 1142 مريضا، وإجراء 650 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 325 نظارة طبية لغير القادرين.