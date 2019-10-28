بعد القبض عليه.. هل يواجه "كمسري طنطا" تهمة القتل العمد؟

تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو بشأن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر، فيما علقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأنه في أثناء سير القطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وخلال مطالبة رئيس القطار لاثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل في نظام الإشارات بالمحطة، نزلا من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، ونقل إلى مستشفى طنطا العام.

وتحفظت شرطة السكة الحديد على رئيس القطار، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقفه، وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وبعد قبض شرطة السكة الحديد على الكمسري، أثيرت عدة تساؤلات بشأن توجيه تهم جنائية له، وهو ما أجاب عليه الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، بتأكيده أهمية إجراء تحقيق مكثف من النيابة العامة بهذه الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية بها.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أنه في حال قفز الراكبين بمحض إرادتهم دون أي ضغط من القطار أثناء سيره، لا توجد في هذه الحالة أية شبهة جنائية أو جريمة من "الكمسري"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة جهلهم بالمصلحة العامة والشخصية.

وأشار إلى أنه في حال إثبات وجود شبهة جنائية من الكمسري تجاههم، بمشاجرة دفعت لذلك مثلما روجه البعض بفتحه الباب لهم وإخبارهم بالقفز في حالة عدم دفعهم قيمة التذكرة، توجه له شبهة القتل العمد، التي تكون عقوبتها السجن المؤبد، وهو ما ستفصل به تحقيقات النيابة.