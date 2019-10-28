صورة.. معلومات أولية عن الكمسري المتسبب في قفز راكبين أثناء سير قطار

تنشر "الوطن" صورة واسم الكمسري بهيئة سكك حديد مصر الذي ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض عليه بعد تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، بشأن واقعة نزول شخصين من قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، في أثناء سيره بنطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وكشف مصد مسؤول بهيئة سكك حديد مصر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الكمسري يدعى "م.ح"، يبلغ من العمر 53 عاما، وهو مشرف قطار القاهرة منذ عام 1983، و"سفري القطار" المقبوض عليه أيضًا في الواقعة يدعى "س.ت".

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوجود بلاغ من سكك حديد طنطا، بمصرع شخص وإصابة آخر أثناء نزولهما من قطار قطار في أثناء سيره متجهًا إلى القاهرة وتبين من التحريات صحة الواقعة، وألقي القبض على كمسري القطار من قبل العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد طنطا وتسليمه إلى مركز طنطا.

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية ملابسات الواقعة، موضحة أن اثنين من الأشخاص امتناعا عن دفع ثمن تذكرة الركوب، إلى جانب عدم وجود إثبات الشخصية معهما، فنزل من القطار في أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح وكدمات.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.