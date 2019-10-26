قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة من ضمن محافظات الشريحة الأولى للتعرض لكميات كبيرة من المياه في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن طاقم عمل المحافظة متواجد بالشوارع منذ 72 ساعة بكامل قوتها سواء وحدات محلية أو شركة المياه أو شركة الكهرباء، مع الاستعانة بسيارات الحماية المدنية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإسعاف.

وتابع أنه متواجد في الشوارع لمتابعة الأحداث، مشيرا إلى أنه لابد من توعية الناس لإبقائهم في أمان، "نتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ونتابع التفاصيل كما تم رفع المياه من الشوارع التي كان بها ارتفاع كبير بمنسوب المياه".

وأثنى المحافظ على دور العمال في احتواء المياه، وكذلك رئيس المدينة الذي كان ينظف إحدى البلاعات بيديه.