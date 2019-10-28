أصيب شخصان في إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأوضحت القناة أن مطلق النار قرب المسجد كانت لديه اتصالات مع اليمين المتطرف ويبلغ من العمر 84 عاما.