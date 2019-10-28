قال الكاتب الصحفي، جورج علم، إن الشارع اللبناني يزداد احتقانًا وحشدًا، بينما المعالجات السياسية ما تزال دون المستوى المطلوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك اتجاهًا جادًا لتغيير الحكومة، لكن الرئيس الحريري رئيس الوزراء، أكد أنه سيستقيل، إذا ما جرى تشكيل الحكومة بوقت سريع، بحيث لا تستمر البلاد في هذه الأوضاع نتيجة عدم التفاهم على عدم تشكيل حكومة جديدة.

وتابع أن التقليد في لبنان يقضي بأن يستمر تشكيل الحكومات أشهرا وسنوات بسبب الخلافات العميقة بين الأطياف السياسية.

وأكد أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، مشيرًا إلى أن الاتصالات مازالت مكثفة لإيجاد مخرج معين: "نعمل على ألا يخرج الشارع على نفسه وألا يتظاهر المتظاهرون ضد بعضهم، لكن هذا الخطر قائم، لأن الشارع ينتمي إلى مؤسسات سياسية منقسمة على نفسها، والحراك بدأ يُسيس، بدليل أن حسن نصر الله دعا أنصاره إلى الخروج للشوارع، وهناك حساسيات بين تيار رئيس الجمهورية وتيار القوات اللبنانية".