أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا تليفزيونيًا، رصد محاولات القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستغلال موجة الطقس السيئ، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، لتضليل الرأي العام.

وجاء في التقرير، أن الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية واصلت بث سمومها وفبركة الحقيقة عن الشأن المصري الداخلي، إذ استغلت قنوات الإخوان موجة الطقس التي شهدتها البلاد، لتبث الشائعات في محاولات بائسة لتضليل للرأي العام والترويج لاحداث موجودة على غير الواقع وخلق الفوضى.

حيث زعمت قناة مكملين، في فيديو نشرته، أن إعصارًا يضرب مدينة العلمين وهو ما جرى نفيه من قبل مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي أكد أن ما تعرضت له البلاد منخفض جوي عميق.

وأشار التقرير، إلى أن هذه القنوات تجاهلت السيول التي ضربت اسطنبول وتسببت في خسائر كبيرة وشلل مروري استمر لأيام، كما تناست ما حدث في قطر عندما ضربتها السيول في عام 2018، ولم تتطرق للحديث عن أي بنية تحتية متهالكة في بلد من المفترض أن يستضيف بطولة كأس العالم 2022.

كما لجأت تلك القنوات، إلى نشر صور قديمة للأمطار والسيول وزعمت أنها صور جديدة لتلك الموجة من الطقس السيئ، ونشرت صورة زعمت أنها لمزرعة دواجن تضررت في مصر، لكن الحقيقة أنها للسيول التي ضربت إيران.