"صحة الشرقية" تشن حملة على المنشآت الغذائية وتغلق مصنعين بالقنايات

شنت اليوم مديرية الشئون الصحية حملة مكبرة بقيادة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية، على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات.

أسفر جهود الحملة عن غلق مصنعي للحلوى بمدينة القنايات لوجود خطر داهم بهما على الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما جرى إعدام 710 كجم أغذية عبارة عن "حلويات وهوالك إنتاج" لتغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط طن و500 كجم طحينة داخل 18 برميل، وذلك لسوء التخزين، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود مراقبة الأغذية، وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.