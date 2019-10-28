كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه أثناء سير قطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، اليوم وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تخفيض القطار سرعته بمحطة دفرة بالغربية لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفي في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وقالت "السكة الحديد"، إنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.

واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وأشارت "الهيئة"، إليّ أنه لن يُسمح بأى تهاون فى حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حال ثبوت الواقعة، لافتة إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكة الحديد.

وأوضحت أن هناك إجراءات صارمة ضد الهاربين من دفع قيمة التذكرة وهي عبارة عن عمل محضر للمواطن المزوغ ومن ثم دفع غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطار وأيضا دفع قيمة التذكرة بعد دفع الغرامة، وهي 30 جنيها للدرجة الأولى، و20 جنيها للدرجة الثانية، و10 جنيهات للدرجة الثالثة، و5 جنيهات للضواحي.