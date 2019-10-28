قال أسامة الطناحي، صاحب إحدى شركات النقل الثقيل، إن تطوير الطرق المصرية ساعد كثيرا على تقليل صيانة السيارة واستهلاك للوقود: "السواق بيبقي ماشي مرتاح ومش تعبان"

وأضاف "الطناحي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الطرق الحديثة جميعها تميزت بتقليل المسافات بين منطقة وأخرى وهو ما وفر الكثير من الوقت: "زمان كان من قليوب للقاهرة العربية كانت بتاخد ساعتين، دلوقتي الطريق الإقليمي غير الكلام ده"، موضحا أن الطرق الحديثة كافة تتميز بجودة عالية.

وأكد أن الغرامة التي يتم تحصيلها على الحمولات الزائدة 35 جنيها فقط وهو غير رادع: "احنا عايزين قرار بمنع الحمولة الزائدة نهائي"، مشيرا إلى أن أصحاب سيارات النقل الثقيل هم الأكثر استفادة من الطرق الجديدة بشكل أكبر من باقي المواطنين؛ ولذا بات لزاما إيجاد قرار رادع بمنع الحمولة الزائدة نهائيا على أي طريق.