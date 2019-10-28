قال المهندس شريف خيري، صاحب مبادرة إنقاذ السيارات المعطلة بسبب المطر، إنه قد بدأ مبادرته منذ العام الماضي بمنطقة القاهرة الجديدة؛ بسبب لوجود منحدرات قوية بها تؤدى لتعطل الكثير من السيارات بالمنطقة.

وأضاف "خيري" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه سعى بصحبه زملائه لإطلاق رقم هاتفه لمساعدة السيارات المعطلة بسبب الأمطار، موضحا أن ذلك التحرك صاحبه تعاون كبير بين المواطنين لنشر رقم الهاتف لمساعدة أصحاب تلك السيارات.

وأكد أنه وبعد انتشار تلك المبادرة جائت إليهم العديد من طلبات المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة لمساعدة العاطلين في تلك الظروف الصعبة بشكل مجاني، متابعا: "الناس بتكلمنا طول الوقت وبتسألنا انتوا بتعملوا كده بجد من غير مقابل.. الناس مستغربين".