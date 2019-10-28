قال محمود عيد، شقيق ضحية قطار "الإسكندرية – أسوان"، إن شقيقة كان برفقه صديق له في الإسكندرية وظل بعروس البحر لمدة أسبوع إلا أن أمواله نفذت، مضيفًا: "خلصوا فلوسهم، اتصل بيا وقالي أنا مش معايا فلوس عشان أرجع، قولتله اركب أي عربية أو أوبر حتى وأنا هستناك أحسابهم، حتى لو ركبت القطار اركب وأنا هحاسب هنا أول ما توصل المحطة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "الكمسري راح لهم وقال لهم فين التذكرة، أخويا وصديقه قالوا مش معانا فلوس والله، قام فتح لهم الباب وقالهم انزلوا والقطار وقتها كان سريع، وقام الكمسري بفتح الباب، ودي شهادة صديق شقيقي الذي كان برفقته".

وأشار إلى أن صديق شقيقه لا يزال يُكمل الإجراءات في النيابة، وهو مصاب بجرح بسيط ولم تُبتر ساقة، مضيفًا: "احنا دلوقتي بنغسل شقيقي، ربنا يعين والدتي، هل هناك إنسان سوي يفتح باب القطار وهو مسرع ويطلب نزول راكب ياريته كان أخده القسم".