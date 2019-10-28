أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية الإثنين أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي "أنجز مهاما استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل تام".

ورفض الجنرال كشف اسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".

وأضاف "لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته".

والأحد كان دونالد ترامب أشاد بـ"كلب رائع. كلب موهوب جدا" خلال إعلانه مقتل زعيم تنظيم داعش في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب إن أبو بكر البغدادي لجأ للهرب من القوات الأمريكية إلى نفق "وكانت كلابنا تطادره" مؤكدا أنه "قتل ككلب". وأضاف خلال كلمة متلفزة "قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع ثلاثة من أولاده".